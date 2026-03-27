Александр Овечкин оценил победный матч с «Ютой», где он оформил хет-трик

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победный матч с «Ютой Маммот», где он записал на свой счёт три шайбы. Также форвард высказался о драке Тома Уилсона в игре.

— Ты сыграл два матча на этой арене и забросил пять шайб. Нравится здесь играть?

— Похоже на то (улыбается). Мы хорошо провели второй период, контролировали шайбу, делали именно то, что было нужно. Дьюхейм, Уилсон — эти ребята задали тон, а мы пошли за ними.

— Видел когда‑нибудь, чтобы вся команда так поздравляла партнёра после драки?

— Впервые. Но это показывает, кто мы. Это был важный момент для нашей команды. Хотел бы я знать, сколько в итоге Уилсон получил штрафных минут — наверное, это какой‑нибудь рекорд, — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».