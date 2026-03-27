Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Морозов ловил шайбу рукой, Ярош раздевал Красковского. Фото победы «Спартака» в Ярославле

Морозов ловил шайбу рукой, Ярош раздевал Красковского. Фото победы «Спартака» в Ярославле
26 марта в Ярославле на «Арене-2000» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1 ОТ. Счёт в серии до четырёх побед — 1-1.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьего периода Георгий Иванов в меньшинстве убежал в контратаку и открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Иван Морозов забросил ответную шайбу. На 18-й минуте овертайма Данил Пивчулин принёс гостям победу.

Следующие матчи серии состоятся 28 и 30 марта в Москве, а 1 апреля соперники вернутся в Ярославль.

