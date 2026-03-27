«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: во сколько начало матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 27 марта, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии равный — 1-1. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

По итогам регулярного сезона екатеринбургский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы финишировали пятыми. Первый матч серии завершился со счётом 2:0 в пользу «Автомобилиста», второй — 1:0 в пользу уфимского клуба.

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх сильнее был екатеринбургский коллектив.