Макдэвид отдал 800 передач в НХЛ, только два игрока в истории сделали это быстрее Коннора

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». Форвард отдал 800-ю и 801-ю голевые передачи в лиге.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид достиг отметки в 800 передач за 785 матчей. Это третий результат в истории лиги – быстрее это удалось только Марио Лемье (661) и Уэйну Гретцки (572).

Всего Макдэвид записал на свой счёт 1203 (402+801) очка в 785 матчах НХЛ.

27 марта на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали гости.