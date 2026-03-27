Макдэвид отдал 800 передач в НХЛ, только два игрока в истории сделали это быстрее Коннора

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». Форвард отдал 800-ю и 801-ю голевые передачи в лиге.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид достиг отметки в 800 передач за 785 матчей. Это третий результат в истории лиги – быстрее это удалось только Марио Лемье (661) и Уэйну Гретцки (572).

Всего Макдэвид записал на свой счёт 1203 (402+801) очка в 785 матчах НХЛ.

27 марта на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Савуа (Макдэвид, Бушар) – 11:52     1:1 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 24:09     1:2 Макдэвид (Подколзин, Экхольм) – 27:27     2:2 Стоун – 34:51     2:3 Хайман – 36:42     3:3 Барбашёв (Дорофеев, Теодор) – 46:21     3:4 Бушар (Макдэвид) – 63:10    
Материалы по теме
Видео
«Вегас» дома уступил «Эдмонтону» в овертайме, на счету Барбашёва гол и пас
