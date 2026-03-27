«На месте соперника поступили бы точно так же». Лидер «Динамо» Мн — о грубости в концовке

Нападающий «Динамо» Минск Алекс Лимож высказался о победе во втором матче серии Кубка Гагарина с московскими одноклубниками (4:1, 2-0).

— Всегда приятно лидировать в серии и использовать преимущество домашнего льда. Теперь нам нужно ехать в Москву, будет действительно тяжёлая, но приятная битва.

— Второй матч складывался для вас как будто чуть тяжелее, особенно во втором периоде. Московское «Динамо» вас чем-то удивило?

— Не думаю, дело в том, что мы знали, они будут действовать жёстко. Между матчами как будто проходит часть шахматной партии. Полагаю, следующие встречи будут сложнее, сыграем друг с другом ещё жёстче. Итак, мы начинаем узнавать друг друга получше, страсти накаляются, это настоящее соперничество.

— Показалось, что игра стала грубой в конце…

— Да, но подобного стоило ожидать, ведь это плей-офф, мы должны быть к этому готовыми. Поступили бы точно так же, как соперник, окажись мы в таком положении. Их команда старалась дать себе положительный заряд перед матчами у себя дома. Думаю, мы хорошо справились с этим и дали отпор.

— Сегодня на арене не было свободных мест. Насколько помогала такая атмосфера?

— Да, это просто потрясающе, что-то особенное, трибуны очень шумные. Приятно слышать, как они вовлечены, это даёт нам преимущество.

— Наверное, без такой поддержки будет нелегко в Москве…

— У них тоже очень сильная поддержка трибун, чужая среда для нас. Предстоит большая работа, — сказал Лимож в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.