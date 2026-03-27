Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«На месте соперника поступили бы точно так же». Лидер «Динамо» Мн — о грубости в концовке

Комментарии

Нападающий «Динамо» Минск Алекс Лимож высказался о победе во втором матче серии Кубка Гагарина с московскими одноклубниками (4:1, 2-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воронин (Стась, Кузнецов) – 02:08 (5x5)     2:0 Энас (Лимож, Смит) – 12:50 (5x5)     2:1 Адамчук (Пыленков, Гусев) – 24:00 (5x5)     3:1 Кузнецов (Усов) – 59:03 (en)     4:1 Бориков (Смит, Усов) – 59:49 (5x4)    

— Всегда приятно лидировать в серии и использовать преимущество домашнего льда. Теперь нам нужно ехать в Москву, будет действительно тяжёлая, но приятная битва.

— Второй матч складывался для вас как будто чуть тяжелее, особенно во втором периоде. Московское «Динамо» вас чем-то удивило?
— Не думаю, дело в том, что мы знали, они будут действовать жёстко. Между матчами как будто проходит часть шахматной партии. Полагаю, следующие встречи будут сложнее, сыграем друг с другом ещё жёстче. Итак, мы начинаем узнавать друг друга получше, страсти накаляются, это настоящее соперничество.

— Показалось, что игра стала грубой в конце…
— Да, но подобного стоило ожидать, ведь это плей-офф, мы должны быть к этому готовыми. Поступили бы точно так же, как соперник, окажись мы в таком положении. Их команда старалась дать себе положительный заряд перед матчами у себя дома. Думаю, мы хорошо справились с этим и дали отпор.

— Сегодня на арене не было свободных мест. Насколько помогала такая атмосфера?
— Да, это просто потрясающе, что-то особенное, трибуны очень шумные. Приятно слышать, как они вовлечены, это даёт нам преимущество.

— Наверное, без такой поддержки будет нелегко в Москве…
— У них тоже очень сильная поддержка трибун, чужая среда для нас. Предстоит большая работа, — сказал Лимож в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android