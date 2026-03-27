Александр Овечкин установил очередной рекорд НХЛ, превзойдя достижение Бретта Халла

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Маммот» оформил хет-трик.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 40-летний россиянин оформил хет-трик в матчах с 21-й командой НХЛ, превзойдя Бретта Халла (20) и установив новый рекорд лиги. Напомним, хет-трик в ворота «Юты» стал для Овечкина 34-м в карьере в НХЛ.

В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Мирошниченко (Лапьер, Чикран) – 02:07     1:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 13:04 (pp)     2:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 16:59     3:1 Кули (Шмальц, Сергачёв) – 19:53 (pp)     3:2 Овечкин (Сандин, Фехервари) – 25:01     3:3 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 31:28     3:4 Бовиллье (Хатсон, Макмайкл) – 42:43 (pp)     3:5 Сандин (Бовиллье) – 46:02     4:5 Уигар (Келлер, Керфут) – 48:06     4:6 Мирошниченко (Чикран) – 49:54     4:7 Овечкин (Строум) – 59:54    
