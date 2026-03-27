Александр Овечкин установил очередной рекорд НХЛ, превзойдя достижение Бретта Халла

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Маммот» оформил хет-трик.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 40-летний россиянин оформил хет-трик в матчах с 21-й командой НХЛ, превзойдя Бретта Халла (20) и установив новый рекорд лиги. Напомним, хет-трик в ворота «Юты» стал для Овечкина 34-м в карьере в НХЛ.

В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 7:4.