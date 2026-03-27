Канадский лидер «Динамо» высказался о втором кряду поражении в Минске в плей-офф КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о втором поражении от минских одноклубников (1:4, 0-2) в серии плей-офф.

— Тяжёлый матч, пропустили уже две шайбы за 10 минут. С чем это связано?

— У нас было две ошибки – и практически два [пропущенных] гола. Было 50 минут, чтобы собраться. К сожалению, мы не использовали свои моменты, хотя у нас они были.

— Ваша тройка – главные звёзды московского «Динамо». Ощущаете ли вы особое внимание на себе со стороны соперника. Насколько вам сложно взламывать оборону минского «Динамо»?

— Наше звено забросило две шайбы за два матча. Мы создали достаточно много моментов в атаке. Но также нужно прибавлять и при игре в защите. Несмотря на то что создаём моменты, нужно добавлять в защитных действиях, только после этого, учитывая, что будут тяжёлые матчи, сможем это дело поправить, — сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.