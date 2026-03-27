Канадский лидер «Динамо» высказался о втором кряду поражении в Минске в плей-офф КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о втором поражении от минских одноклубников (1:4, 0-2) в серии плей-офф.
— Тяжёлый матч, пропустили уже две шайбы за 10 минут. С чем это связано?
— У нас было две ошибки – и практически два [пропущенных] гола. Было 50 минут, чтобы собраться. К сожалению, мы не использовали свои моменты, хотя у нас они были.
— Ваша тройка – главные звёзды московского «Динамо». Ощущаете ли вы особое внимание на себе со стороны соперника. Насколько вам сложно взламывать оборону минского «Динамо»?
— Наше звено забросило две шайбы за два матча. Мы создали достаточно много моментов в атаке. Но также нужно прибавлять и при игре в защите. Несмотря на то что создаём моменты, нужно добавлять в защитных действиях, только после этого, учитывая, что будут тяжёлые матчи, сможем это дело поправить, — сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 27 марта 2026
-
11:00
-
10:46
-
10:27
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:25
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:52
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:12
-
08:06
-
07:53
-
07:45
-
07:39
-
07:04
-
06:54
-
06:37
-
05:57
-
05:53
-
05:52
-
05:36
-
05:12
-
04:57
-
04:51
-
04:47
-
02:36
-
00:18
- 26 марта 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:37