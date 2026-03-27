Канадский лидер «Динамо» высказался о втором кряду поражении в Минске в плей-офф КХЛ
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о втором поражении от минских одноклубников (1:4, 0-2) в серии плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воронин (Стась, Кузнецов) – 02:08 (5x5)     2:0 Энас (Лимож, Смит) – 12:50 (5x5)     2:1 Адамчук (Пыленков, Гусев) – 24:00 (5x5)     3:1 Кузнецов (Усов) – 59:03 (en)     4:1 Бориков (Смит, Усов) – 59:49 (5x4)    

— Тяжёлый матч, пропустили уже две шайбы за 10 минут. С чем это связано?
— У нас было две ошибки – и практически два [пропущенных] гола. Было 50 минут, чтобы собраться. К сожалению, мы не использовали свои моменты, хотя у нас они были.

— Ваша тройка – главные звёзды московского «Динамо». Ощущаете ли вы особое внимание на себе со стороны соперника. Насколько вам сложно взламывать оборону минского «Динамо»?
— Наше звено забросило две шайбы за два матча. Мы создали достаточно много моментов в атаке. Но также нужно прибавлять и при игре в защите. Несмотря на то что создаём моменты, нужно добавлять в защитных действиях, только после этого, учитывая, что будут тяжёлые матчи, сможем это дело поправить, — сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» победило московских одноклубников и удвоило счёт в серии Кубка Гагарина
