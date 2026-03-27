Джордан Уил рассказал, как московское «Динамо» планирует спасаться с 0-2 в серии плей-офф

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал, как бело-голубые планируют спасаться с 0-2 в серии плей-офф с минскими одноклубниками.

— Проиграны два матча в Минске, серия продолжится в Москве. В чём, кроме улучшения действий в защите, должно добавить московское «Динамо», чтобы перевернуть эту серию? Сегодня, несмотря на наличие моментов, всего 17 бросков в створ ворот.

— В первую очередь нам нужно убрать эти мелкие ошибки, потому что эти ребята очень хорошо за них наказывают. Если мы будем совершать меньше ошибок, они нас за это не накажут. Несмотря на то что у нас было всего 17 бросков в створ, было и с десяток хороших моментов. Мы не гонимся лишь бы за тем, чтобы бросить и набить статистику. Наносим качественные броски, но нужно чуть-чуть добавить в реализации, тогда всё наладится, — сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.