Главный тренер «Вашингтона» Карбери: просто невероятно, что сделал сегодня Овечкин

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил хет-трик Александра Овечкина во встрече с «Ютой Маммот» и высказался про игру форварда Ивана Мирошниченко.
«У нас были проблемы с забитыми голами в нескольких последних матчах, и, когда шайбы начинают залетать в ворота, вы видите, как растёт уверенность у ребят. Миро (Иван Мирошниченко) забил пару важных голов. Просто невероятно, что сделал сегодня Ови. Всё это вселяет уверенность, вы это чувствуете.
Мне нравится игра Мирошниченко и всего звена. Миро не останавливается и не довольствуется простым вбросом шайбы в зону, он пытается продвигать её вперёд, работать ногами, бросать по воротам. Хорошие вещи случаются, когда ты это делаешь», — приводит слова Карбери пресс‑служба «Вашингтона».
- 27 марта 2026
