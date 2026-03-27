«Трактор» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция третьего матча плей-офф КХЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 27 марта, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу «Ак Барса» «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

По итогам регулярного сезона казанский клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинский клуб занял шестую строчку в таблице Востока. Первые два матча серии завершились победой «Ак Барса» со счётом 3:2 ОТ, 4:2.

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх сильнее был казанский коллектив.