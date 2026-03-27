Сидни Кросби из-за повреждения не доиграл матч с «Оттавой»
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби из-за повреждения не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:3 Б). Отметим, что из-за травмы встречу также пропускал российский форвард Евгений Малкин.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 04:28 (pp) 1:1 Ракелль (Карлссон) – 13:46 2:1 Казинс (Клевен, Улльмарк) – 21:50 2:2 Карлссон (Ракелль, Киндел) – 23:45 2:3 Ракелль (Карлссон, Раст) – 41:43 (pp) 3:3 Батерсон (Штюцле, Спенс) – 43:58 3:4 Киндел – 65:00
38-летний канадец провёл восемь смен в первом периоде и лишь одну во втором, сыграв в общей сложности 6 минут и 39 секунд. Как сообщает The Athletic, хоккеист прихрамывал на правую ногу по пути в раздевалку. Это был пятый матч для Кросби после восстановления от травмы колена, которую он получил на Олимпиаде.
В текущем сезоне Кросби провёл 61 матч, в которых забросил 28 шайб и отдал 36 результативных передач.
