Известный агент высказался о первом дубле Ивана Мирошниченко в НХЛ за «Вашингтон»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил первый дубль нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ивана Мирошниченко в НХЛ.

«У парня непростая судьба, но тем не менее он молодец, что находит свою дорогу, двигается тем путём, который у него есть. Здесь можно выделить целый ряд игроков, которые, адаптируясь к НХЛ, получают шансы выйти на новый уровень: Кирилл Марченко, Василий Подколзин, Егор Чинахов, Иван Мирошниченко, другие ребята. По сути, это наш возможный состав поколения, следующего за Никитой Кучеровым, Александром Овечкиным и Артемием Панариным для будущих Кубков мира и Олимпиад. В которых мы, уверен, в один прекрасный день снова примем участие», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.