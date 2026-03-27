Два хоккеиста продлили контракт с хабаровским «Амуром»

Два хоккеиста продлили контракт с хабаровским «Амуром»
Нападающий Александр Филатьев и защитник Рауль Акмальдинов продлили контракт с «Амуром» ещё на один год. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

22-летний Филатьев с сезона-2021/2022 играл в команде МХЛ «Омские Ястребы», где за три года набрал 74 очка. Является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Молодёжной хоккейной лиги. Прошлым летом он присоединился к хабаровскому коллективу. Провёл 36 матчей, в которых набрал 12 очков — четыре гола и восемь передач.

23-летний Акмальдинов в прошедшей регулярке провёл 26 матчей, отметившись заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. В активе также три игры за фарм-клуб «Амура» — «Сокол».

Материалы по теме
Рейтинг тренеров КХЛ: Буше закончил регулярку лидером, другой канадец на последнем месте
