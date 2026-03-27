На 77-м году скончался бывший капитан «Нефтехимика» Геннадий Першин
На 77-м году после продолжительной болезни скончался Геннадий Першин, сообщает пресс-служба «Нефтехимика».
11 сезонов выступал за «Нефтехимик», был капитаном команды. После завершения выступлений работал в судействе. С 1983 по 1997 год обслуживал матчи чемпионатов СССР и России.
Сын ветерана – Эдуард Першин – стал первым нижнекамским мастером спорта по хоккею с шайбой, играл за московское «Динамо» и юниорскую сборную России, выбирался на драфте клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Также Геннадий Першин работал администратором футбольного клуба «Нефтехимик» более 25 лет — с февраля 1995 по август 2020 года.
