Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

На 77-м году скончался бывший капитан «Нефтехимика» Геннадий Першин

Комментарии

На 77-м году после продолжительной болезни скончался Геннадий Першин, сообщает пресс-служба «Нефтехимика».

11 сезонов выступал за «Нефтехимик», был капитаном команды. После завершения выступлений работал в судействе. С 1983 по 1997 год обслуживал матчи чемпионатов СССР и России.

Сын ветерана – Эдуард Першин – стал первым нижнекамским мастером спорта по хоккею с шайбой, играл за московское «Динамо» и юниорскую сборную России, выбирался на драфте клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Также Геннадий Першин работал администратором футбольного клуба «Нефтехимик» более 25 лет — с февраля 1995 по август 2020 года.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android