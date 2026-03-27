Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Хоккей Новости

Агент Шуми Бабаев прокомментировал хет-трик Александра Овечкина за «Вашингтон»

Агент Шуми Бабаев прокомментировал хет-трик Александра Овечкина за «Вашингтон»
Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал хет-трик российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Поздравляю Александра Овечкина с хет-триком и желаю двигаться теми же темпами дальше, продолжать радовать нас. Хорошо, что у человека в 40 лет есть порох в пороховницах. Он в очередной раз продемонстрировал свой профессионализм и мастерство», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 73 матчах, в которых записал в свой актив 29 голов и 27 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в его активе 1564 матча, в которых он забил 926 голов и сделал 753 результативные передачи.

