НХЛ сравнила 3-й гол Овечкина «Юте» с чемпионским броском Майкла Джордана на той же арене

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги отметила, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою третью шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата с «Ютой Маммот» (7:4) за 5,2 секунды до конца игры.

В 1998 году за такой же временной промежуток до конца матча выступавший за «Чикаго Буллз» Майкл Джордан забросил мяч в кольцо «Юты» и принёс своей команде победу в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-1997/1998. «Чикаго» выиграл у «Юты» матч со счётом 87:86 и серию до четырёх побед со счётом 4-2. Обе указанные игры проходили на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити.