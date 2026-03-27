НХЛ сравнила 3-й гол Овечкина «Юте» с чемпионским броском Майкла Джордана на той же арене

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги отметила, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою третью шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата с «Ютой Маммот» (7:4) за 5,2 секунды до конца игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Мирошниченко (Лапьер, Чикран) – 02:07     1:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 13:04 (pp)     2:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 16:59     3:1 Кули (Шмальц, Сергачёв) – 19:53 (pp)     3:2 Овечкин (Сандин, Фехервари) – 25:01     3:3 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 31:28     3:4 Бовиллье (Хатсон, Макмайкл) – 42:43 (pp)     3:5 Сандин (Бовиллье) – 46:02     4:5 Уигар (Келлер, Керфут) – 48:06     4:6 Мирошниченко (Чикран) – 49:54     4:7 Овечкин (Строум) – 59:54    

В 1998 году за такой же временной промежуток до конца матча выступавший за «Чикаго Буллз» Майкл Джордан забросил мяч в кольцо «Юты» и принёс своей команде победу в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-1997/1998. «Чикаго» выиграл у «Юты» матч со счётом 87:86 и серию до четырёх побед со счётом 4-2. Обе указанные игры проходили на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити.

