НХЛ сравнила 3-й гол Овечкина «Юте» с чемпионским броском Майкла Джордана на той же арене
Поделиться
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги отметила, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою третью шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата с «Ютой Маммот» (7:4) за 5,2 секунды до конца игры.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Мирошниченко (Лапьер, Чикран) – 02:07 1:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 13:04 (pp) 2:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 16:59 3:1 Кули (Шмальц, Сергачёв) – 19:53 (pp) 3:2 Овечкин (Сандин, Фехервари) – 25:01 3:3 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 31:28 3:4 Бовиллье (Хатсон, Макмайкл) – 42:43 (pp) 3:5 Сандин (Бовиллье) – 46:02 4:5 Уигар (Келлер, Керфут) – 48:06 4:6 Мирошниченко (Чикран) – 49:54 4:7 Овечкин (Строум) – 59:54
В 1998 году за такой же временной промежуток до конца матча выступавший за «Чикаго Буллз» Майкл Джордан забросил мяч в кольцо «Юты» и принёс своей команде победу в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-1997/1998. «Чикаго» выиграл у «Юты» матч со счётом 87:86 и серию до четырёх побед со счётом 4-2. Обе указанные игры проходили на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити.
Комментарии
- 27 марта 2026
-
13:32
-
13:18
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:25
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:27
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:25
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:52
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:12
-
08:06
-
07:53
-
07:45
-
07:39
-
07:04
-
06:54
-
06:37
-
05:57
-
05:53