Нападающие Олег Ли и Кирилл Ураков продлили соглашения с «Амуром»

Нападающие Олег Ли и Кирилл Ураков подписали новые соглашения с «Амуром», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

28-летний Ураков подписал новый контракт сроком на один год. В текущем сезоне форвард набрал 11 (5+6) очков в 59 матчах. Всего у нападающего 466 игр в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги, в которых он набрал 92 (35+57) очка.

35-летний Олег Ли заключил соглашение на два года. За время выступления за «Амур» он сыграл 260 матчей в регулярке и пять игр в плей-офф. Самым успешным для него стал прошедший чемпионат, в котором он набрал 34 (15+19) очка и стал вторым бомбардиром команды.