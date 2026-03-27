Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Плющев назвал основную проблему СКА в текущем сезоне

Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на информацию, что СКА уволит Игоря Ларионова в случае вылета из первого раунда Кубка Гагарина и назначит Леонида Тамбиева на пост главного тренера. Также специалист высказался о главной проблеме команды с берегов Невы.

«Я кулуарные вопросы не обсуждаю. Если кто-то считает, что Тамбиев – тот, тренер, способный поднять СКА, тогда мне сложно что-то обсуждать.

Петербуржцам будет очень сложно реанимироваться в серии с ЦСКА. Хорошо, что они на «Локомотив» не попали. Думаю, у москвичей есть психологическое преимущество. В отличие от весёлого хоккея СКА, ЦСКА выстраивает свою далеко не зрелищную игру, но эту серию выиграет.

Основные проблемы СКА – незнание законов хоккейного мира и что делать дальше. Два вопроса: кто виноват? Что делать? Думаю, многие не читали классику, но приведу в пример. СКА будет очень тяжело выкарабкаться», — цитирует Плющева «Советский спорт».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android