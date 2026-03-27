«Баловство, из-за которого должны страдать и игрок, и команда». Каменский — о Кузнецове

Вице-президент КХЛ по развитию, председатель спортивно-дисциплинарного комитета лиги Валерий Каменский отреагировал на действия нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, который получил дисквалификацию на один матч за неприличный жест.

«Кузнецов не Кузнецов — в лиге все одинаковые. Зачем ему это делать, тем более это игрок с большим опытом, звезда. Выходи, забивай, показывай своим результатом свои преимущества. А это, я считаю, баловство, из-за которого должны страдать и игрок, и его команда.

Есть определённый регламент, комитет, в котором все проголосовали за это решение и приняли его. Мы же работаем по регламенту. У нас были такие случаи, и по итогам решения были дисквалификации и денежные штрафы», — цитирует Каменского ТАСС.

