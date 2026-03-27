Овечкин — 3-й игрок в истории НХЛ, оформивший два хет-трика в сезоне в возрасте 40+ лет

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Маммот» оформил хет-трик.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 40-летний форвард стал третьим игроком в истории НХЛ, оформившим два хет-трика в одном сезоне в возрасте 40+ лет, присоединившись к Джонни Бьюсику (сезон-1975/1976) и Горди Хоу (сезон-1968/1969). Первый хет-трик текущего сезона Овечкин оформил 20 ноября в Монреале.

В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 7:4.