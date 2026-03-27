Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравчук: «Вашингтон» довольно ровно проводит чемпионат, но это середняк НХЛ

Кравчук: «Вашингтон» довольно ровно проводит чемпионат, но это середняк НХЛ
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион в роли защитника и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался об игре «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне НХЛ.

— Чем вызван спад «Вашингтона»?
— Особого спада нет, «Вашингтон» довольно ровно проводит чемпионат. Но балансировать вокруг отметки 50% очков мало – конкуренция на Востоке небывало высокая, для завоевания путёвки в плей-офф надо идти выше графика «60».

Вообще по составу «Вашингтон» — середняк НХЛ. Посмотрите, как накатывает на финиш, например, «Оттава» — молодая и быстрая команда, которая во время Олимпиады практически в полном составе отдыхала. Две недели она играет через день – много побед и никакого спада. «Вашингтону» на её фоне всё даётся намного сложнее, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

«Вашингтон» с 81 очком занимает 12-е место в турнирной таблице Востока.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android