Все новости
«Не всегда позитивные, но достаточно плотные контакты». Буре — про общение с ИИХФ

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам и член совета ИИХФ Павел Буре высказался про общение с представителями Международной федерации хоккея относительно возвращения сборной России.

«Нам говорили, что оно [отстранение] принято в целях безопасности. Мы писали письма, что вопрос по этому аспекту мы берём на себя, будем всё финансировать, и я это тоже озвучивал. Но, повторюсь, это политическое решение, и на сегодняшний день, что бы мы ни делали, пока не изменится политическая ситуация, к сожалению, ничего не получится. Хотя мы стараемся: и в CAS апелляции подаём, и разговариваем, и сейчас два дня шёл совет. Но имеем то, что имеем.

Благодаря нашей работе у нас в федерации и у меня лично не всегда позитивные, но достаточно плотные контакты. Мы понимаем, что вся эта изоляция закончится, потому что всё заканчивается в этой жизни, и плохое тоже пройдёт. Но мы достаточно плотно работаем, стараемся на сегодняшний день делать всё возможное», — цитирует Буре ТАСС.

