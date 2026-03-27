Максим Рыбин: СКА не показывает тот хоккей, который может с сегодняшним составом

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о противостоянии ЦСКА и СКА в 1/8 финала Кубка Гагарина, а также оценил шансы команд на выход в следующую стадию. Напомним, московский клуб ведёт в серии со счётом 2-0.

«Третий матч в серии ЦСКА и СКА станет определяющим. Со счёта 0-3 будет тяжело отыграться, а в счёте 1-2 для СКА трагедии не будет. Но звонки уже есть. У питерцев отличный состав. СКА не показывает тот хоккей, который может показывать с сегодняшним составом», — приводит слова Рыбина Metaratings.ru.

Третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА пройдёт сегодня, 27 марта, игра начнётся в 19:30 мск.