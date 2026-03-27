Нападающий «Трактора» Кравцов пропустит третий матч плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов пропустит третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». Форвард не вошёл в состав команды на предстоящую игру, его заменил нападающий Александр Рыков. Также отметим, по-прежнему отсутствует защитник Григорий Дронов. Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу казанского клуба. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

По итогам регулярного сезона казанский клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинский клуб занял шестую строчку в таблице Востока. Первые два матча серии завершились победой «Ак Барса» со счётом 3:2 ОТ, 4:2.