«Торпедо» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 27 марта, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» пройдёт третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет череповецкую «Северсталь». Игра начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии — 1-1. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

По итогам регулярного сезона череповецкий клуб занял третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Нижегородский клуб занял шестую строчку в таблице Запада. Первый матч серии завершился со счётом 4:1 в пользу «Торпедо».

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, трижды победу праздновали хоккеисты «Северстали».