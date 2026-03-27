СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция третьего матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет московский ЦСКА. Игра начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

По итогам регулярного сезона московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Санкт-петербургский клуб занял пятую строчку в таблице Запада. Первый матч завершился со счётом 3:2 в овертайме в пользу ЦСКА.

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза и одержали по две победы каждая.