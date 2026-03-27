Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» внесло нападающего Сотишвили в список травмированных

Комментарии

Минское «Динамо» внесло нападающего Даниила Сотишвили в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба. Отмечается, что 22-летний форвард получил повреждение в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (3:1) и не смог продолжить встречу.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Бориков – 21:53 (5x5)     2:0 Диц (Шипачёв, Энас) – 40:39 (5x3)     3:0 Стась (Галиев, Шипачёв) – 44:37 (5x4)     3:1 Сикьюра (Пыленков, Дер-Аргучинцев) – 57:14 (6x4)    

В минувшем регулярном чемпионате Даниил провёл 52 матча, в которых он отметился восемью заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.

Минское «Динамо» в серии с бело-голубыми ведёт со счётом 2-0. Третья игра между командами состоится 28 марта в Москве.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android