Минское «Динамо» внесло нападающего Сотишвили в список травмированных

Минское «Динамо» внесло нападающего Даниила Сотишвили в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба. Отмечается, что 22-летний форвард получил повреждение в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (3:1) и не смог продолжить встречу.

В минувшем регулярном чемпионате Даниил провёл 52 матча, в которых он отметился восемью заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.

Минское «Динамо» в серии с бело-голубыми ведёт со счётом 2-0. Третья игра между командами состоится 28 марта в Москве.