Капризов: мне очень далеко до Овечкина, он шесть или семь сезонов по 50 голов забивал

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил, сможет ли стать главным российским бомбардиром в НХЛ после окончания карьеры форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Нет, мне очень далеко до него, на самом деле. Потому что, во-первых, он шесть или семь сезонов по 50 голов забивал. На самом деле, это очень сложно. Не знаю, кто следующий игрок такой, кто сможет побить и даже близко приблизиться к рекорду», — сказал Капризов на YouTube-канале Fonbet.

Ранее 40-летний Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф (1016), доведя свой личный результат до 1003 заброшенных шайб. В текущем сезоне на счету Александра 29 голов и 27 передач в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

28-летний Капризов в нынешнем сезоне провёл 71 встречу, в которых отметился 38 заброшенными шайбами и 42 ассистами. Всего в регулярных чемпионатах на его счету 390 матчей и 466 (223+243) очков.

Материалы по теме
«Всегда будет машиной по забиванию голов». Реакция Америки на безумный хет-трик Овечкина
