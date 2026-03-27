Гол «Ак Барса» на первой минуте отменили после запроса тренерского штаба «Трактора»

Гол казанского «Ак Барса» на первой минуте в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» отменили после запроса тренерского штаба челябинского клуба. Вс проходит в эти минуты, счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
0 : 0
Ак Барс
Казань

На стартовых секундах матча казанцы выиграли борьбу в средней зоне и выкатились два в одного, нападающий Александр Барабанов сделал перевод на форварда Илью Сафонова, который с близкого расстояния пробил вратаря «Трактора» Дмитрия Николаева. Но тренерский штаб челябинцев взял запрос, и судьи после видеопросмотра зафиксировали офсайд у «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

