Матч-центр:
Зинэтула Билялетдинов присутствует на матче «Ак Барса» с «Трактором» в Челябинске
Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов присутствует на третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги между казанским клубом и челябинским «Трактором», передаёт корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов. Встреча проходит в эти минуты в Челябинске, на момент написания новости счёт 0:0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
0 : 0
Ак Барс
Казань

Билялетдинов следит за игрой в боксе «Ак Барса» вместе с запасными казанской команды Альбертом Яруллиным, Семёном Тереховым, Никитой Дыняком и Владимиром Алистровым, а также с генеральным менеджером клуба Маратом Валиуллиным.

Напомним, в серии со счётом 2-0 ведёт «Ак Барс».

Материалы по теме
Видео
Гол «Ак Барса» на первой минуте отменили после запроса тренерского штаба «Трактора»
