Зинэтула Билялетдинов присутствует на матче «Ак Барса» с «Трактором» в Челябинске

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов присутствует на третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги между казанским клубом и челябинским «Трактором», передаёт корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов. Встреча проходит в эти минуты в Челябинске, на момент написания новости счёт 0:0.

Билялетдинов следит за игрой в боксе «Ак Барса» вместе с запасными казанской команды Альбертом Яруллиным, Семёном Тереховым, Никитой Дыняком и Владимиром Алистровым, а также с генеральным менеджером клуба Маратом Валиуллиным.

Напомним, в серии со счётом 2-0 ведёт «Ак Барс».