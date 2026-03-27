Капитан «Салавата» Панин повторил рекорд плей-офф КХЛ по числу матчей среди защитников

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин повторил рекорд по числу проведённых матчей в плей-офф Континентальной хоккейной лиги среди защитников. Третья игра серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 КХЛ с «Автомобилистом» стала для Панина 178-й в турнире. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу екатеринбуржцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
2 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Спронг (Бусыгин) – 07:36 (5x5)     1:1 Ремпал (Алалыкин, Сучков) – 12:19 (5x5)     1:2 Зборовский (Денежкин) – 18:20 (5x5)     2:2 Броссо (Жаровский, Зоркин) – 22:23 (5x5)    

Таким образом, он сравнялся с двукратным победителем Кубка Гагарина и экс-защитником сборной России Евгением Бирюковым. Панин вышел на второе место по этому показателю в истории плей-офф КХЛ. На первой строчке располагается нападающий «Шанхайских Драконов» Илья Каблуков (189), его команда не вышла в плей-офф.

В КХЛ 40-летний защитник играл за «Ак Барс» и ЦСКА, в «Салават Юлаев» перешёл в 2017 году. В составе казанского клуба он дважды выиграл Кубок Гагарина (2009, 2010), а с уфимской командой в прошлом сезоне дошёл до полуфинала плей-офф КХЛ.

