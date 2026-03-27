«Не вижу ни одного аргумента». Фетисов — о шансах на матч между сборными России и США

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы на проведение товарищеского матча между сборными России и США. Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что на встрече с членами американского конгресса были затронуты возможности проведения хоккейного и футбольного матчей между странами.

«Я не вижу ни одного аргумента в пользу того, чтобы состоялся матч между сборными России и США на хоккейном уровне. Про футбол я ничего сказать не могу, там другая история. Я знаю, как всё работает в хоккее.

НХЛ, помимо всего прочего, это огромный бизнес, в котором учитываются малейшие детали. Последний клуб, который вошёл в лигу, заплатил $ 1 млрд за то, чтобы получить право играть в ней. И понятно, что человек, заплативший такие деньги, хочет их вернуть и быть уверенным в том, что отдача от этих вложений будет стабильной.

В НХЛ есть календарь, есть ответственность, есть болельщики, которые платят большие деньги за билеты. И проводить товарищеский матч? В какое время, каким составом? Вопросов очень много. Ведь в лиге принимается особое решение даже, чтобы приостановить чемпионат, а игроки лиги в составе своих сборных поехали на Олимпиаду», – приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Фетисов предположил, может ли Овечкин стать тренером после завершения игровой карьеры
