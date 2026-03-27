Щитов — о хет-трике Овечкина: он крутой! Тут даже не может быть сомнений

Хоккейный эксперт, бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов отреагировал на очередной хет-трик российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. Нападающий отличился в матче регулярного чемпионата с «Юта Маммот» (7:4).

«Да, конечно, он крут! Представляете в его возрасте оформлять хет-трики, ставить рекорды и играть на высочайшем уровне в лучшей лиге мира! Конечно, он крутой! Тут даже не может быть сомнений», — приводит слова Щитова Vprognoze.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 73 матчах, в которых записал в свой актив 29 голов и 27 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в его активе 1564 матча, в которых он забил 926 голов и сделал 753 результативные передачи.