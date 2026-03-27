Щитов — о хет-трике Овечкина: он крутой! Тут даже не может быть сомнений

Щитов — о хет-трике Овечкина: он крутой! Тут даже не может быть сомнений
Хоккейный эксперт, бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов отреагировал на очередной хет-трик российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. Нападающий отличился в матче регулярного чемпионата с «Юта Маммот» (7:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Мирошниченко (Лапьер, Чикран) – 02:07     1:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 13:04 (pp)     2:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 16:59     3:1 Кули (Шмальц, Сергачёв) – 19:53 (pp)     3:2 Овечкин (Сандин, Фехервари) – 25:01     3:3 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 31:28     3:4 Бовиллье (Хатсон, Макмайкл) – 42:43 (pp)     3:5 Сандин (Бовиллье) – 46:02     4:5 Уигар (Келлер, Керфут) – 48:06     4:6 Мирошниченко (Чикран) – 49:54     4:7 Овечкин (Строум) – 59:54    

«Да, конечно, он крут! Представляете в его возрасте оформлять хет-трики, ставить рекорды и играть на высочайшем уровне в лучшей лиге мира! Конечно, он крутой! Тут даже не может быть сомнений», — приводит слова Щитова Vprognoze.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 73 матчах, в которых записал в свой актив 29 голов и 27 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в его активе 1564 матча, в которых он забил 926 голов и сделал 753 результативные передачи.

Материалы по теме
«Всегда будет машиной по забиванию голов». Реакция Америки на безумный хет-трик Овечкина
