Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Ак Барса» в ворота «Трактора»
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги дал разъяснение по отменённой шайбе «Ак Барса» в первом периоде третьего матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Трактором». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:1 в пользу челябинского клуба. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Миллер) – 29:04 (5x5) 1:1 Кадейкин (Рыков, Коромыслов) – 29:19 (5x5) 2:1 Григоренко (Ливо) – 32:12 (5x5) 3:1 Ливо (Глотов) – 38:44 (5x5) 3:2 Миллер (Лямкин, Галимов) – 40:34 (5x5)
«На первой минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Ак Барс» Ильёй Сафоновым, главный тренер «Трактора» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот было положение «вне игры», гола нет», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
