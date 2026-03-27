Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Ак Барса» в ворота «Трактора»

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги дал разъяснение по отменённой шайбе «Ак Барса» в первом периоде третьего матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Трактором». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:1 в пользу челябинского клуба. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

«На первой минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Ак Барс» Ильёй Сафоновым, главный тренер «Трактора» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот было положение «вне игры», гола нет», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».