Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Ак Барса» в ворота «Трактора»
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги дал разъяснение по отменённой шайбе «Ак Барса» в первом периоде третьего матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Трактором». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:1 в пользу челябинского клуба. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Миллер) – 29:04 (5x5)     1:1 Кадейкин (Рыков, Коромыслов) – 29:19 (5x5)     2:1 Григоренко (Ливо) – 32:12 (5x5)     3:1 Ливо (Глотов) – 38:44 (5x5)     3:2 Миллер (Лямкин, Галимов) – 40:34 (5x5)    

«На первой минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Ак Барс» Ильёй Сафоновым, главный тренер «Трактора» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот было положение «вне игры», гола нет», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Гол «Ак Барса» на первой минуте отменили после запроса тренерского штаба «Трактора»
