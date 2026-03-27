Хоккей Новости

Канадский защитник «Шанхайских Драконов» Калинюк: конечно, я бы хотел остаться в КХЛ

Канадский защитник «Шанхайских Драконов» Калинюк: конечно, я бы хотел остаться в КХЛ
Канадский защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк выразил желание продолжить свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

«Конечно, хотел бы остаться в КХЛ, но, если такой возможности у меня не будет, я был бы не против вернуться и в Финляндию или в Швецию, но, исходя из определённых правил, наверное, это не представляется возможным. Поэтому Австрия, Германия — мои приоритетные варианты. Если не получится получить контракт в России, наверное, я всё же предпочту Германию», — приводит слова Калинюка «Вечерняя Казань».

28-летний защитник провёл свой дебютный сезон в КХЛ. Он начал регулярный чемпионат в составе «Ак Барса», продолжил — в «Салавате Юлаеве», а завершил — в китайской клубе. В 38 матчах он набрал 9 (2+7) очков.

Материалы по теме
Канадский защитник «Шанхая»: каждый сезон в КХЛ в плей-офф выходят одни и те же команды
