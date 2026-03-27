Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев – Автомобилист, результат матча 27 марта 2026 года, счёт 4:3, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Автомобилиста» и повёл в серии плей-офф КХЛ
Комментарии

Сегодня, 27 марта, в Уфе завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 4:3. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу уфимского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Спронг (Бусыгин) – 07:36 (5x5)     1:1 Ремпал (Алалыкин, Сучков) – 12:19 (5x5)     1:2 Зборовский (Денежкин) – 18:20 (5x5)     2:2 Броссо (Жаровский, Зоркин) – 22:23 (5x5)     3:2 Ефремов (Горшков, Кузнецов) – 39:30 (5x5)     3:3 Спронг (Шаров, Кизимов) – 40:38 (5x5)     4:3 Кузнецов (Ефремов) – 57:43 (5x5)    

На восьмой минуте нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг забил первый гол. На 13-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал сравнял счёт. На 19-й минуте защитник Сергей Зборовский вывел екатеринбуржцев вперёд. На 23-й минуте нападающий уфимцев Девин Броссо восстановил равенство в счёте.

На 40-й минуте форвард Владислав Ефремов вывел хозяев вперёд. На 41-й минуте Спронг сравнял счёт, оформив дубль. На 58-й минуте нападающий Максим Кузнецов вывел «Салават Юлаев» вперёд, установив окончательный счёт 4:3.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android