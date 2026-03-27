«Трактор» одержал победу над «Ак Барсом» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

Сегодня, 27 марта, в Челябинске завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу казанского клуба.

На 30-й минуте нападающий «Ак Барса» Артём Галимов забил первый гол. Спустя 15 секунд форвард «Трактора» Александр Кадейкин сравнял счёт. На 33-й минуте нападающий Михаил Григоренко вывел челябинцев вперёд. На 39-й минуте форвард Джош Ливо забросил третью шайбу хозяев. На 41-й минуте защитник Митчелл Миллер сократил отставание казанцев, установив окончательный счёт 3:2.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется