Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Трактор – Ак Барс, результат матча 27 марта 2026 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

«Трактор» одержал победу над «Ак Барсом» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
Комментарии

Сегодня, 27 марта, в Челябинске завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу казанского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Миллер) – 29:04 (5x5)     1:1 Кадейкин (Рыков, Коромыслов) – 29:19 (5x5)     2:1 Григоренко (Ливо) – 32:12 (5x5)     3:1 Ливо (Глотов) – 38:44 (5x5)     3:2 Миллер (Лямкин, Галимов) – 40:34 (5x5)    

На 30-й минуте нападающий «Ак Барса» Артём Галимов забил первый гол. Спустя 15 секунд форвард «Трактора» Александр Кадейкин сравнял счёт. На 33-й минуте нападающий Михаил Григоренко вывел челябинцев вперёд. На 39-й минуте форвард Джош Ливо забросил третью шайбу хозяев. На 41-й минуте защитник Митчелл Миллер сократил отставание казанцев, установив окончательный счёт 3:2.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
