Видео гола с отрицательного угла в КХЛ, принёсший «Салавату» победу над «Автомобилистом»
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов забил победный гол с отрицательного угла в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» (4:3).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Спронг (Бусыгин) – 07:36 (5x5) 1:1 Ремпал (Алалыкин, Сучков) – 12:19 (5x5) 1:2 Зборовский (Денежкин) – 18:20 (5x5) 2:2 Броссо (Жаровский, Зоркин) – 22:23 (5x5) 3:2 Ефремов (Горшков, Кузнецов) – 39:30 (5x5) 3:3 Спронг (Шаров, Кизимов) – 40:38 (5x5) 4:3 Кузнецов (Ефремов) – 57:43 (5x5)
На 58-й минуте уфимцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, Кузнецов подхватил шайбу, прошёл за ворота и с отрицательного угла рикошетом от шлема Владимира Галкина забил гол, который стал победным.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
По итогам регулярного сезона екатеринбургский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы финишировали пятыми.
Таким образом, «Салават Юлаев» повёл в серии со счётом 2-1. Следующие матчи серии состоятся 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.
* если потребуется
