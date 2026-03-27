Видео гола с отрицательного угла в КХЛ, принёсший «Салавату» победу над «Автомобилистом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов забил победный гол с отрицательного угла в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» (4:3).

На 58-й минуте уфимцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, Кузнецов подхватил шайбу, прошёл за ворота и с отрицательного угла рикошетом от шлема Владимира Галкина забил гол, который стал победным.

По итогам регулярного сезона екатеринбургский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы финишировали пятыми.

Таким образом, «Салават Юлаев» повёл в серии со счётом 2-1. Следующие матчи серии состоятся 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется