Вратарь «Сан-Хосе» Аскаров травмировался в первой игре после прошлого повреждения

Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (1:2 ОТ).

23-летний вратарь покинул площадку в середине второго периода. В одном из эпизодов защитник «акул» Венсан Деарне толкнул в створ собственных ворот нападающего «Блюз» Натана Уокера. В результате голкипер получил повреждение, характер которого пока не уточняется.

Аскаров отразил все 11 бросков в створ до травмы. Это был первый матч для вратаря после повреждения нижней части тела, из-за которого он не играл с 11 марта.

В нынешнем сезоне на счету Ярослава 41 матч и 88,7% отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,52.