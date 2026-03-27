Вратарь «Сан-Хосе» Аскаров травмировался в первой игре после прошлого повреждения

Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (1:2 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дворски (Холлоуэй, Снаггеруд) – 37:19     1:1 Веннберг (Эклунд, Шервуд) – 45:04     2:1 Холлоуэй (Броберг) – 64:57    

23-летний вратарь покинул площадку в середине второго периода. В одном из эпизодов защитник «акул» Венсан Деарне толкнул в створ собственных ворот нападающего «Блюз» Натана Уокера. В результате голкипер получил повреждение, характер которого пока не уточняется.

Аскаров отразил все 11 бросков в створ до травмы. Это был первый матч для вратаря после повреждения нижней части тела, из-за которого он не играл с 11 марта.

В нынешнем сезоне на счету Ярослава 41 матч и 88,7% отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,52.

