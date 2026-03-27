Корешков рассказал, как изменил игру «Трактора» после двух поражений в Казани

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Таким образом, челябинский клуб сократил отставание в серии (1-2).

«Очередное сражение закончилось, битва – иначе не назовёшь. Благодарен парням, выстояли в концовке, выдержали давление. Готовимся дальше. Не скажу, что кардинально что-то меняли, парни прониклись этой ситуацией, мы провели видеоанализ. Кардинальных изменений в игре нет.

Сегодня команда играла агрессивнее, в Казани дали немного вольготно сопернику чувствовать себя, сегодня были пожёстче, но в пределах правил, это дало результат. Парни навязывают борьбу, стараются не терять шайбу. Провокации? В каждом матче бывают такие ситуации, но судьи просят действовать спокойнее», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.