Корешков рассказал, как изменил игру «Трактора» после двух поражений в Казани

Корешков рассказал, как изменил игру «Трактора» после двух поражений в Казани
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Таким образом, челябинский клуб сократил отставание в серии (1-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Миллер) – 29:04 (5x5)     1:1 Кадейкин (Рыков, Коромыслов) – 29:19 (5x5)     2:1 Григоренко (Ливо) – 32:12 (5x5)     3:1 Ливо (Глотов) – 38:44 (5x5)     3:2 Миллер (Лямкин, Галимов) – 40:34 (5x5)    

«Очередное сражение закончилось, битва – иначе не назовёшь. Благодарен парням, выстояли в концовке, выдержали давление. Готовимся дальше. Не скажу, что кардинально что-то меняли, парни прониклись этой ситуацией, мы провели видеоанализ. Кардинальных изменений в игре нет.

Сегодня команда играла агрессивнее, в Казани дали немного вольготно сопернику чувствовать себя, сегодня были пожёстче, но в пределах правил, это дало результат. Парни навязывают борьбу, стараются не терять шайбу. Провокации? В каждом матче бывают такие ситуации, но судьи просят действовать спокойнее», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

