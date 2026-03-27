Тренер «Трактора» Корешков высказался о состоянии здоровья Кравцова и Дронова

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков после победы над «Ак Барсом» (3:2) ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего команды Виталия Кравцова и защитника Григория Дронова.
«У Виталия Кравцова микротравма, ждём следующего матча. По Георгию Дронову тоже ждём информации. Кто-то должен будет из них выйти на лёд, кто конкретно – узнаете позже. Сегодня решили составы в атаке поменять, запутать соперника. К тому же Кравцов не играл. Не ошиблись, получается, всё сработало. Была великолепная команда, монолит из 22 человек.
Миллер снова нам забил? Ничего страшного, пусть и забил, но мы выиграли. Никакого недонастроя у нас на старте периода нет, просто бывают такие моменты, что пропускаем в начале периода. Кто-то в начале забивает, кто-то в середине, кто-то в овертайме. Главное – победа», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 27 марта 2026
