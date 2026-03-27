Главная Хоккей Новости

Тренер «Трактора» Корешков высказался о состоянии здоровья Кравцова и Дронова

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков после победы над «Ак Барсом» (3:2) ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего команды Виталия Кравцова и защитника Григория Дронова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Миллер) – 29:04 (5x5)     1:1 Кадейкин (Рыков, Коромыслов) – 29:19 (5x5)     2:1 Григоренко (Ливо) – 32:12 (5x5)     3:1 Ливо (Глотов) – 38:44 (5x5)     3:2 Миллер (Лямкин, Галимов) – 40:34 (5x5)    

«У Виталия Кравцова микротравма, ждём следующего матча. По Георгию Дронову тоже ждём информации. Кто-то должен будет из них выйти на лёд, кто конкретно – узнаете позже. Сегодня решили составы в атаке поменять, запутать соперника. К тому же Кравцов не играл. Не ошиблись, получается, всё сработало. Была великолепная команда, монолит из 22 человек.

Миллер снова нам забил? Ничего страшного, пусть и забил, но мы выиграли. Никакого недонастроя у нас на старте периода нет, просто бывают такие моменты, что пропускаем в начале периода. Кто-то в начале забивает, кто-то в середине, кто-то в овертайме. Главное – победа», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

