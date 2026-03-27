Корешков — о судействе: надо посмотреть, было ли удаление Чайковски, не зря судьи смотрели

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал судейство в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (3:2).

«Вопросы к судьям? Разумеется, их нет. Удаление Михала Чайковски? Судьи не зря смотрели повтор, нам тоже нужно его посмотреть, насколько оправдано было удаление, вообще было ли оно там или нет… Сейчас не могу ничего сказать, надо изучать, всё было мимолётно», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется