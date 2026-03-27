Гатиятулин прокомментировал первое поражение «Ак Барса» в плей-офф 2026 года

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Трактора» (2:3) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Счёт в серии 2-1 в пользу казанского клуба.

«Допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Не скажу, что Хмелевски и Тодд неярко сегодня играли, в каких-то моментах, возможно, более прагматично действовали, но с нашей стороны хватало острых атакующих действий. Были отрезки с хорошим давлением и позиционными атаками.

Эйфория после казанских матчей? Игры могут складываться по-разному, говорить, что текущая ситуация похожа на что-то из прошлого, не совсем правильно, нам нужно действовать грамотно. Мы пол-игры ждали первый гол, забили его, но тут же пропустили. Важно свои отрезки с контролем использовать, серия продолжается. Отрезки после голов нужно проводить максимально собранно, а здесь позволили быстро отыграться, разберём эти моменты», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.