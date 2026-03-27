Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался об игре Билялова и Галимова

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался об игре Билялова и Галимова
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру вратаря команды Тимура Билялова и нападающего Артёма Галимова в третьем матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Трактором» (2:3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Миллер) – 29:04 (5x5)     1:1 Кадейкин (Рыков, Коромыслов) – 29:19 (5x5)     2:1 Григоренко (Ливо) – 32:12 (5x5)     3:1 Ливо (Глотов) – 38:44 (5x5)     3:2 Миллер (Лямкин, Галимов) – 40:34 (5x5)    

«Не согласен, что Билялов проиграл дуэль Николаеву, он провёл игру на хорошем уровне, могут быть разные сценарии игры, нужно быть ко всему готовым. Идёт плей-офф, нервы, ажиотаж большой, эмоции. За те матчи, которые мы сыграли, ничего сверхъестественного не произошло, всё в рамках хоккея.

Артём Галимов? Мы много с ним разговаривали, в чём заключаются лидерские качества. Лидер – не тот, у кого летит всё, а тот, кто отрабатывает в обороне и забивает в ключевые отрезки. Сейчас он это показывает. Мы фокусируемся на своей игре прежде всего, смотрим, в чём можем добавить. Комментировать действия соперника я не могу», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android