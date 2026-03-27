Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался об игре Билялова и Галимова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру вратаря команды Тимура Билялова и нападающего Артёма Галимова в третьем матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Трактором» (2:3).
«Не согласен, что Билялов проиграл дуэль Николаеву, он провёл игру на хорошем уровне, могут быть разные сценарии игры, нужно быть ко всему готовым. Идёт плей-офф, нервы, ажиотаж большой, эмоции. За те матчи, которые мы сыграли, ничего сверхъестественного не произошло, всё в рамках хоккея.
Артём Галимов? Мы много с ним разговаривали, в чём заключаются лидерские качества. Лидер – не тот, у кого летит всё, а тот, кто отрабатывает в обороне и забивает в ключевые отрезки. Сейчас он это показывает. Мы фокусируемся на своей игре прежде всего, смотрим, в чём можем добавить. Комментировать действия соперника я не могу», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 27 марта 2026
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
20:44
-
20:40
-
20:36
-
20:32
-
20:22
-
19:58
-
19:37
-
19:28
-
19:04
-
18:46
-
18:24
-
17:56
-
17:38
-
17:26
-
17:14
-
17:02
-
16:48
-
16:40
-
16:30
-
16:10
-
16:02
-
15:50
-
15:31
-
15:13
-
14:52
-
14:34
-
14:16
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:48
-
13:32