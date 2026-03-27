Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался об игре Билялова и Галимова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру вратаря команды Тимура Билялова и нападающего Артёма Галимова в третьем матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Трактором» (2:3).

«Не согласен, что Билялов проиграл дуэль Николаеву, он провёл игру на хорошем уровне, могут быть разные сценарии игры, нужно быть ко всему готовым. Идёт плей-офф, нервы, ажиотаж большой, эмоции. За те матчи, которые мы сыграли, ничего сверхъестественного не произошло, всё в рамках хоккея.

Артём Галимов? Мы много с ним разговаривали, в чём заключаются лидерские качества. Лидер – не тот, у кого летит всё, а тот, кто отрабатывает в обороне и забивает в ключевые отрезки. Сейчас он это показывает. Мы фокусируемся на своей игре прежде всего, смотрим, в чём можем добавить. Комментировать действия соперника я не могу», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.