Американский защитник «Ак Барса» Миллер прокомментировал 100-е очко в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о поражении от «Трактора» (2:3) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 и своём 100-м набранном очке в КХЛ. Американец отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в этой встрече.
«Здорово, что удалось набрать 100-е очко в КХЛ, но на самом деле мы здесь все только для одного — выиграть Кубок. Важен командный результат. Не так важно, сколько очков ты набираешь в том или ином матче, если нет победы, так что надо двигаться дальше.
Сегодня несколько раз мы действовали не по нашему плану. Ничего страшного, надо немного построже сыграть в обороне и двигаться дальше. Это всего один матч, работаем. Никто не думает, что нужно выиграть за четыре матча или за пять, главное — показывать командную игру. Надо просто выигрывать серию. Работаем, двигаемся дальше», – передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 27 марта 2026
