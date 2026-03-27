Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Американский защитник «Ак Барса» Миллер прокомментировал 100-е очко в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о поражении от «Трактора» (2:3) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 и своём 100-м набранном очке в КХЛ. Американец отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в этой встрече.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Миллер) – 29:04 (5x5)     1:1 Кадейкин (Рыков, Коромыслов) – 29:19 (5x5)     2:1 Григоренко (Ливо) – 32:12 (5x5)     3:1 Ливо (Глотов) – 38:44 (5x5)     3:2 Миллер (Лямкин, Галимов) – 40:34 (5x5)    

«Здорово, что удалось набрать 100-е очко в КХЛ, но на самом деле мы здесь все только для одного — выиграть Кубок. Важен командный результат. Не так важно, сколько очков ты набираешь в том или ином матче, если нет победы, так что надо двигаться дальше.

Сегодня несколько раз мы действовали не по нашему плану. Ничего страшного, надо немного построже сыграть в обороне и двигаться дальше. Это всего один матч, работаем. Никто не думает, что нужно выиграть за четыре матча или за пять, главное — показывать командную игру. Надо просто выигрывать серию. Работаем, двигаемся дальше», – передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

