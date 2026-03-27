Карпухин — Коромыслову: подъезжать после забитого гола и что-то говорить — это лишнее

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.
«В Челябинске всегда приятно играть, классная атмосфера на арене, которая подстрекает. Результат неудовлетворительный, но это плей-офф, серия идёт до четырёх побед. Сегодняшний результат никак не должен нас пошатнуть или как-то на нас сказаться. Продолжаем делать свою работу.
Читалось, что соперник при домашних трибунах пойдёт в такую борьбу. Мы ожидали, для нас это не было удивлением. Стычки? Ничего особенного не происходит. Это плей-офф, борьба. Единственное — хочу отметить Арсения Коромыслова, подъезжать после забитого гола и что-то говорить… Отдал классную передачу? Молодец, но ехать и что-то говорить — в моём понимании это лишнее», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 27 марта 2026
