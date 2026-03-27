Карпухин — Коромыслову: подъезжать после забитого гола и что-то говорить — это лишнее
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Миллер) – 29:04 (5x5)     1:1 Кадейкин (Рыков, Коромыслов) – 29:19 (5x5)     2:1 Григоренко (Ливо) – 32:12 (5x5)     3:1 Ливо (Глотов) – 38:44 (5x5)     3:2 Миллер (Лямкин, Галимов) – 40:34 (5x5)    

«В Челябинске всегда приятно играть, классная атмосфера на арене, которая подстрекает. Результат неудовлетворительный, но это плей-офф, серия идёт до четырёх побед. Сегодняшний результат никак не должен нас пошатнуть или как-то на нас сказаться. Продолжаем делать свою работу.

Читалось, что соперник при домашних трибунах пойдёт в такую борьбу. Мы ожидали, для нас это не было удивлением. Стычки? Ничего особенного не происходит. Это плей-офф, борьба. Единственное — хочу отметить Арсения Коромыслова, подъезжать после забитого гола и что-то говорить… Отдал классную передачу? Молодец, но ехать и что-то говорить — в моём понимании это лишнее», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

