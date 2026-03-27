«Вытащили игру на жилах». Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:3) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

– Хороший матч. Проигрывая, вытащили игру на жилах. Много единоборств, столкновений. Качественная игра, обе команды хорошо сыграли. Макс Кузнецов здорово попал, да и в принципе вся тройка Владислава Ефремова отлично смотрелась.

– Насколько тяжело держать баланс между агрессией и контролем?

– Эмоции должны быть, но должны быть контролируемые. Следующая игра будет такой же по напряжению.

– Почему именно сегодня игра раскрылась? Из-за привычной площадки?

– А для «Автомобилиста» непривычная? В принципе хорошая игра, моменты были у обеих команд, вратари хорошо сыграли.

– В плей-офф говорят, что должны решать третье-четвёртое звенья. Что-то будете менять?

– Дисквалификация Евгения Кузнецова закончилась, есть варианты для манёвра.

– Какое состояние у Евгения Кулика?

– У него серьёзное повреждение, он поехал в больницу на операцию.

– В каком физическом состоянии команда сейчас?

– Третий матч плей-офф, обе команды уставшие, так что на первый план выходят характер и желание.

– По вбрасываниям улучшаете игру. За счёт чего?

– На мой взгляд, ребята изучили друг друга, третий матч уже. И Владимир Потапов неплохо работает с игроками.

– 2-1 в серии, следующая игра будет очень важной для всех команд. Стоит ли ждать более закрытый хоккей?

– У нас и предыдущий матч был важен, и этот, и следующие. Будем исходить из того, что имеем, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».