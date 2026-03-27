«Вытащили игру на жилах». Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:3) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.
– Хороший матч. Проигрывая, вытащили игру на жилах. Много единоборств, столкновений. Качественная игра, обе команды хорошо сыграли. Макс Кузнецов здорово попал, да и в принципе вся тройка Владислава Ефремова отлично смотрелась.
– Насколько тяжело держать баланс между агрессией и контролем?
– Эмоции должны быть, но должны быть контролируемые. Следующая игра будет такой же по напряжению.
– Почему именно сегодня игра раскрылась? Из-за привычной площадки?
– А для «Автомобилиста» непривычная? В принципе хорошая игра, моменты были у обеих команд, вратари хорошо сыграли.
– В плей-офф говорят, что должны решать третье-четвёртое звенья. Что-то будете менять?
– Дисквалификация Евгения Кузнецова закончилась, есть варианты для манёвра.
– Какое состояние у Евгения Кулика?
– У него серьёзное повреждение, он поехал в больницу на операцию.
– В каком физическом состоянии команда сейчас?
– Третий матч плей-офф, обе команды уставшие, так что на первый план выходят характер и желание.
– По вбрасываниям улучшаете игру. За счёт чего?
– На мой взгляд, ребята изучили друг друга, третий матч уже. И Владимир Потапов неплохо работает с игроками.
– 2-1 в серии, следующая игра будет очень важной для всех команд. Стоит ли ждать более закрытый хоккей?
– У нас и предыдущий матч был важен, и этот, и следующие. Будем исходить из того, что имеем, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».