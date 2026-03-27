«Бросил на удачу». М. Кузнецов — о голе с отрицательного угла, принёсшем победу «Салавату»

«Бросил на удачу». М. Кузнецов — о голе с отрицательного угла, принёсшем победу «Салавату»
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов подвёл итоги третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» (4:3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Спронг (Бусыгин) – 07:36 (5x5)     1:1 Ремпал (Алалыкин, Сучков) – 12:19 (5x5)     1:2 Зборовский (Денежкин) – 18:20 (5x5)     2:2 Броссо (Жаровский, Зоркин) – 22:23 (5x5)     3:2 Ефремов (Горшков, Кузнецов) – 39:30 (5x5)     3:3 Спронг (Шаров, Кизимов) – 40:38 (5x5)     4:3 Кузнецов (Ефремов) – 57:43 (5x5)    

— Поздравляю болельщиков и весь город с победой. Это большой шаг для нас, чтобы двигаться дальше. Игра получилась очень эмоциональной, атмосфера — просто вау. Спасибо за поддержку.

— Что сегодня стало ключевым, за счёт чего удалось победить?
— Скажу кратко: за счёт работы. В плей-офф по-другому никак.

— Чем этот матч отличался от игр в Екатеринбурге?
— Во-первых, домашние трибуны, свои болельщики. Думаю, этим и отличался. А так — это плей-офф, все бьются.

— У вас первые очки и первая шайба в плей-офф. Какие эмоции? Как вообще удалось забить с такой позиции?
— Эмоции, конечно, фантастические. Забить победный гол при своих трибунах — это вау. Если честно, просто бросил на удачу — получилось. В плей-офф такие голы заходят.

— Как будете готовиться к следующему матчу? Что стоит улучшить?
— Только через работу. Будем больше работать — и всё будет, — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Салавата Юлаева».

