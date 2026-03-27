«Бросил на удачу». М. Кузнецов — о голе с отрицательного угла, принёсшем победу «Салавату»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов подвёл итоги третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» (4:3).

— Поздравляю болельщиков и весь город с победой. Это большой шаг для нас, чтобы двигаться дальше. Игра получилась очень эмоциональной, атмосфера — просто вау. Спасибо за поддержку.

— Что сегодня стало ключевым, за счёт чего удалось победить?

— Скажу кратко: за счёт работы. В плей-офф по-другому никак.

— Чем этот матч отличался от игр в Екатеринбурге?

— Во-первых, домашние трибуны, свои болельщики. Думаю, этим и отличался. А так — это плей-офф, все бьются.

— У вас первые очки и первая шайба в плей-офф. Какие эмоции? Как вообще удалось забить с такой позиции?

— Эмоции, конечно, фантастические. Забить победный гол при своих трибунах — это вау. Если честно, просто бросил на удачу — получилось. В плей-офф такие голы заходят.

— Как будете готовиться к следующему матчу? Что стоит улучшить?

— Только через работу. Будем больше работать — и всё будет, — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Салавата Юлаева».

