Главная Хоккей Новости

Торпедо – Северсталь, результат матча 27 марта 2026 года, счёт 3:1, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» обыграло «Северсталь» и вышло вперёд в серии плей-офф КХЛ
Комментарии

Сегодня, 27 марта, в Нижнем Новгороде завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало череповецкую «Северсталь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 3:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу нижегородской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Ткачёв (Бойков, Атанасов) – 07:08 (5x5)     2:0 Гараев (Конюшков, Фирстов) – 28:45 (5x4)     2:1 Ильин (Скоренов) – 31:08 (5x4)     3:1 Виноградов (Ткачёв) – 58:55 (en)    

На восьмой минуте нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв забил первый гол. На 29-й минуте форвард Амир Гараев удвоил преимущество нижегородцев. На 32-й минуте нападающий Михаил Ильин сократил отставание «Северстали». На 59-й минуте форвард Егор Виноградов вернул хозяевам былое преимущество и установил окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Торпедо» вылетело из Череповца после задержки рейса более чем на 14 часов
