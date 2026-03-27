СКА – ЦСКА, результат матча 27 марта 2026 года, счет 1:0, КХЛ 2025/2026

СКА сократил отставание в серии Кубка Гагарина, победив ЦСКА
Комментарии

Сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 1:0. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу московской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Бландизи (Савиков, Хайруллин) – 23:44 (5x4)    

На 24-й минуте нападающий СКА Джозеф Бландизи забил единственный гол в этой встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

По итогам регулярного сезона московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Санкт-петербургский клуб занял пятую строчку в таблице Запада.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
