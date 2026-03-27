СКА сократил отставание в серии Кубка Гагарина, победив ЦСКА

Сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 1:0. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу московской команды.

На 24-й минуте нападающий СКА Джозеф Бландизи забил единственный гол в этой встрече.

По итогам регулярного сезона московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Санкт-петербургский клуб занял пятую строчку в таблице Запада.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется